Изменения в законодательстве, регулирующем строительство, кардинально не повлияли на рынок недвижимости.

7 августа в Минстрое России наградили победителей и призеров конкурса "Строймастер". Сильнейшие профессионалы были выбраны в номинациях "Лучший сварщик", "Лучший штукатур" и "Лучший каменщик". Они получили дипломы и нагрудные знаки из рук министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова. Фото: РИА новости www.ria.ru

Около 70 процентов всех возводимых многоэтажек будет достроено без применения эскроу-счетов. А цены на новостройки, вопреки прогнозам о резком росте, за месяц поднялись всего на полтора процента. О том, что можно ожидать от рынка недвижимости в дальнейшем, рассказал "РГ" генеральный директор Группы "Эталон" Геннадий Щербина.

Как вы относитесь к переходу на проектное финансирование? Будет ли холдинг работать по эскроу-счетам?

Геннадий Щербина: К самой идее того, чтобы обезопасить средства дольщиков, я отношусь очень хорошо. Покупатели недвижимости имеют полное право на то, чтобы не рисковать своими деньгами.

Геннадий Щербина: В первой половине года спрос покупателей на наши объекты вырос. Фото: Пресс-служба Группы "Эталон"

Что касается Группы "Эталон", большинство наших текущих объектов получили заключения о соответствии критериям по строительной готовности и доле проданной недвижимости, утвержденным Постановлением правительства РФ, эти дома будут возведены по старым правилам. Новые проекты мы будем реализовывать с использованием эскроу-счетов.

Считается, что перед вступлением в силу изменений в законодательство девелоперы форсировали темпы возведения домов, и сейчас наступило затишье. Как вы относитесь к такому мнению?

Геннадий Щербина: Мы ничего не форсировали. Все наши объекты возводятся в строгом соответствии с заранее утвержденными графиками.

Если же говорить о рынке недвижимости, то все же неправильно делать обобщения, касающиеся строительных компаний во всех регионах. Например, если говорить про экономкласс, где главным фактором была и остается цена и для покупателя может быть критичным даже минимальное ее изменение, то, возможно, какое-то форсирование и было, но не факт, что со стороны застройщиков. Покупатели стремились как можно быстрее заключить сделки.

Мы работаем в основном в сегментах "комфорт" и "бизнес-класс". После приобретения 51процента акций московской девелоперской компании "Лидер-Инвест" наш портфель проектов был расширен, мы также стали заниматься недвижимостью уровня "премиум". Здесь цена, конечно, тоже имеет значение, но все-таки к небольшим колебаниям покупатели относятся с пониманием. Более того, в минувшем полугодии мы зафиксировали рост спроса на наши объекты. Так, за первое полугодие у нас продажи недвижимости выросли на 41 процент и составили 38,7 миллиарда рублей. На 28 процентов увеличилось число заключенных контрактов. Недавно мы поздравляли девушку, которая стала нашей семитысячной покупательницей в этом году. Думаю, это хороший результат. И мы с уверенностью смотрим в будущее.

Группа "Эталон" на рынке недвижимости уже 32 года. Как изменилось за это время поведение покупателей?

Геннадий Щербина: Сейчас меняются стандарты, люди хотят не просто крышу над головой, им нужна квартира для жизни. Именно поэтому в последние годы можно наблюдать некое снижение интереса к малогабаритным квартирам, покупатели стали фокусироваться на комфортном жилье с эргономичными планировками.

Рост демонстрируют сегменты "комфорт" и "бизнес". Значительное число сделок заключается с использованием ипотеки, поэтому купить себе комфортную квартиру могут все больше людей. И покупатель становится более требовательным: он выбирает хорошую локацию, удобную планировку, он готов платить за вид из окна, потому что понимает, что этот вид каждый день будет открываться ему и его детям.

Как поведут себя цены на жилье? Стоит ли ожидать их роста на фоне выросших расходов застройщиков?

Геннадий Щербина: Рост неизбежен. Себестоимость квадратного метра дорожает вслед за общей инфляцией. Если компания хочет продолжать строить из качественных материалов, то она не сможет оставить цену на прежнем уровне.

Не думаю, что рост цен будет взрывным, полагаю, что он окажется на уровне 12-15 процентов.

А сохранится ли вообще такой продукт на рынке, как "новостройка"?

Геннадий Щербина: Конечно, рынок готового жилья удобен, безопасен, но нужно понимать, что если бы не было долевки, то миллионы семей по всей стране не смогли бы купить недвижимость. Сегодня разработан механизм реализации жилья с использованием эскроу-счетов, и приобретать квартиру в строящемся доме для покупателя будет по-прежнему дешевле, чем в том, что уже сдан.

Очень важно смотреть на развитие рынка не только с позиции дольщика, но и оценить ситуацию глазами застройщика. Наводить порядок нужно, но надо понимать, что бесконечное ужесточение требований к застройщикам безо всякого стимулирования может привести к тому, что себестоимость реализации недвижимости вырастет.

Недавно Группа "Эталон" сдала ЖК "Морская звезда", это был один из самых проблемных ЖК Петербурга. Какой вам резон достраивать чужие объекты?

Геннадий Щербина: Мы позиционируем себя как социально ответственную компанию и уже не в первый раз завершаем строительство чужого проблемного объекта. В 2015 году мы приступили к работам на ЖК "Кристалл Полюстрово" и сдали его в мае 2017 года. Спустя полгода - в ноябре 2017-го - наша компания была привлечена правительством Санкт-Петербурга к завершению строительства другого долгостроя - жилого комплекса "Морская звезда". Мы выполнили все работы в соответствии со взятыми на себя обязательствами, получили за это право на реализацию еще не проданных в комплексе квартир.

Как строитель признаюсь, достраивать за кем-то сложнее, чем возводить дом с нуля. Поэтому, прежде чем принять решение о вхождении в проект, мы проводим комплексную экспертизу.

Значительное число объектов ваша компания передает городу на безвозмездной основе, за свой счет вы ремонтируете школы и детсады, обеспечиваете оборудованием. Сможете ли вы это делать после изменений в законодательстве?

Геннадий Щербина: Да, объекты безвозмездно могут быть переданы на баланс города, но нужно понимать - компания не может работать себе в убыток. Поэтому к строительству социальной инфраструктуры важно подходить комплексно, решать вопрос обеспеченности мест в школах и детских садах нужно вместе с городом. К примеру, сейчас мы в рамках госзаказа строим в Санкт-Петербурге школу на проспекте Космонавтов, рассчитанную на 825 учащихся.