Путину доложили о развитии туристического кластера в Вологодской области

О реконструкции аэропортов области, масштабных дорожных проектах и строительстве нового дворца для Деда Мороза шла речь на встрече президента Владимира Путина с губернатором Вологодской области. Олег Кувшинников также попросил придать областной столице статус города исторического наследия и выделить средства на восстановление кремля.

Социально-экономическая ситуация по итогам первого полугодия стабильная, сообщил региональный лидер. "Мы фиксируем рост всех показателей: индекс промышленного производства - 102 процента, поступления в бюджет - 105 процентов", - уточнил он. "Коммерческого долга у Вологодской области уже нет, в два раза сократили государственный долг, и сегодня мы сбалансировали бюджет, приступили к реализации крупнейших инфраструктурных проектов в Вологодской области", - сообщил губернатор.

Главный проект для города металлургов, Череповца, - это строительство второго моста через реку Шексна... В этом году заключен госконтракт на строительство мостового сооружения. Объем инвестиций - 16 млрд рублей. "Там все по плану?" - спросил президент. "Да, все по плану идет", - подтвердил собеседник.

Еще один важнейший проект - развитие крупнейшего туристического кластера в Вологодской области, вотчины Деда Мороза. Уже построен физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовый дворец "Мороз Арена", заканчивается проектирование нового дворца Деда Мороза, который будет в три раза больше прежнего: количество туристов превысило 300 тысяч в год, и, как сказал губернатор, очень важно, чтобы проект стал не региональным, а всероссийским.

Резиденция Деда Мороза. Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

"Но без строительства аэропорта в Великом Устюге сделать это невозможно, добраться до него крайне тяжело, тысяча километров от Москвы, - продолжил Кувшинников. - И поэтому, по вашему поручению, мы заканчиваем строительство, удлинение взлетно-посадочной полосы с 1500 метров до 1800 метров, что позволит нам принимать среднемагистральные самолеты, Sukhoi Superjet 100 из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов". Завершится строительство 20 августа следующего года, а со временем аэропорт может стать и международным, не исключил губернатор. "Кроме этого, мы приступили к проектированию удлинения полосы уже нашей столицы, города Вологды", - продолжил он. Также - до 1800 метров, строительство начнется с 2021 года.

Заканчивается строительство обхода Вологды, который соединит три федеральные трассы: на Архангельск (на Медвежьегорск), на Санкт-Петербург (на Череповец) и на Москву. "Этот обход полностью выведет транзит, который шел по центру города Вологды", - пояснил Кувшинников. Все идет по графику, степень готовности - 70 процентов.

Глава региона попросил придать Вологде, "жемчужине на карте нашего Русского Севера", статус города исторического наследия. Ровесница Москве, уникальный архитектурный ансамбль, более 200 объектов культурного наследия, обосновал он. "Это будет стоить федеральному бюджету два миллиарда", - оценил Владимир Путин. "И, если такое возможно, включение в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средств на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля. Это XVI век", - добавил губернатор. "Минкульт не возражает?" - уточнил глава государства. "Минкульт не возражает. Уже несколько городов такой статус имеют у нас - это Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, а Вологда не имеет такого статуса", - заметил собеседник.

В рамках Госсовета всем столицам регионов было предложено разработать комплексную схему транспортного движения по крупным городам. "По Вологде мы разработали проект малого транспортного кольца, для того чтобы вывести транспорт из центра города", - рассказал Кувшинников. В декабре закончится проектирование и строительство нового моста через реку Вологда, и со строительством подходов начнется стройка малого транспортного кольца. "Просим поддержать реализацию этого проекта", - обратился глава региона, добавив, что Минтранс готов выделить софинансирование. "Объем большой", - сказал президент. "Здесь на первом этапе объем будет порядка 8 млрд рублей на строительство моста и строительство подходов, но это все 2021-й, 2022-й, 2023 годы, за 4 года мы постепенно сделаем и профинансируем в том числе из областного бюджета", - ответил собеседник. "Хорошо", - кивнул Путин.

Еще Кувшинников рассказал о расширении самой загруженной дороги в области - федеральной трассы А114, от Вологды до Череповца - 45 тысяч автомобилей в сутки и попросил поддержки по поэтапному расширению проекта. "Хорошо", - ответил президент.

Поблагодарив за поддержку, губернатор заметил, что по всем проектам работы идут по плану. "Мы обязательно все это реализуем, для того чтобы наша Вологодская область развивалась динамично, как и вся страна", - заверил он.

"Я не сомневаюсь. У вас в целом неплохо идет работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы", - заключил глава государства.