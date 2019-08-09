В Калининграде кондуктор брызнула газом в глаза безбилетнице

Кондуктор одного из городских транспортных предприятий решила наказать пассажирку, отказавшуюся платить за проезд, и распылила ей в лицо газ из баллончика.

Об этом потерпевшая написала в своем заявлении в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, женщины оказались соседками. Конфликтовать они начали днем в автобусе.

Одна из них отказалась платить за проезд, а вторая, работавшая кондуктором, заставила безбилетницу выйти из автобуса. Вечером женщины встретились возле дома, ссора продолжилась, в ход пошел газовый баллончик, который подозреваемая носила в сумке.

Пострадавшая обратилась в больницу, ей диагностировали ожоги глаз, которые расценили как легкий вред здоровью. Против агрессивного кондуктора возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.