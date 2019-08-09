В Петербурге ежегодно 1787 предпенсионеров смогут пройти профобучение

Служба занятости населения Санкт-Петербурга планирует до 2024 года направлять на различные программы профессионального обучения 1787 граждан предпенсионного возраста ежегодно. Они смогут получить новую специальность или повысить квалификацию по уже имеющейся профессии.

Образовательные курсы для людей предпенсионного возраста в Петербурге появились совсем недавно, они рассчитаны как на ищущих работу, так и на штатных сотрудников предприятий. Цель одна: сделать граждан этой категории более конкурентоспособными на рынке труда. При этом подать заявку на курсы могут как работодатели, так и сами люди.

- Граждане старшего возраста наряду с другими жителями Санкт-Петербурга меняют работу примерно раз в пять лет. А компетенции на самом деле необходимо обновлять еще чаще, - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. - Очевидно, что масштабы переподготовки были недостаточны, и нацпроекты дают инструменты для значительного изменения ситуации к лучшему, приведения ее в соответствие с реалиями рынка труда и с задачами, стоящими перед нашим городом и страной.

И речь не только о проекте "Старшее поколение", но и, например, о проекте "Производительность труда и поддержка занятости", в рамках которого повысят квалификацию работники предприятий, реализующих программы по повышению производительности труда. Все меры из нацпроектов в совокупности с программами опережающего переобучения дают абсолютно новую систему переподготовки.

- Проект на территории Санкт-Петербурга запущен: выбраны программы, учебные заведения, собрано достаточное количество заявок от предприятий, заинтересованных в обучении сотрудников, и от жителей Санкт-Петербурга предпенсионного возраста, которые обращаются в Службу занятости в индивидуальном порядке. Мы ожидаем дальнейшего роста интереса к проекту по окончании отпускного сезона. Это дает нам возможность говорить о том, что все целевые показатели по данному направлению будут выполнены по итогам года, - подчеркнул Дмитрий Чернейко.

Курсы формируются по запросу работодателей и по востребованности профессий на рынке труда. Например, с работодателями уже заключены соглашения на обучение сотрудников по специальностям оператора диспетчерской, слесаря-сантехника, электромонтера, специалиста по закупкам, бухгалтерии, программированию и другим.

В рамках образовательных программ работодатель может отправить сотрудника и на подготовку. Она рассчитана на тех, кто получает профессию впервые.

Уже заметна тенденция, что работодатели предпочитают повышать квалификацию сотрудников. В частности, профессиональные повара, фрезеровщики, стропальщики, слесари-ремонтники смогут повысить свою квалификацию до шестого разряда.

Также направят на обучение менеджеров по персоналу, программистов, специалистов по закупкам, заведующих производством, главных бухгалтеров. Но есть программы, которые рассчитаны на руководящий состав предприятия: антикризисное управление, эффективное наставничество, технический английский язык (блок по финансам).

Уже заключили договоры на обучение своих сотрудников крупнейшие машиностроительные предприятия Санкт-Петербурга. Всего в списке порядка дюжины компаний, и обучить по программам можно любое количество сотрудников. Например, один из работодателей отправит сотрудников на обучение по изменениям в нормативно-правовом обеспечении гособоронзаказа, другие сотрудники изучат комплексную информационную систему "Галактика".

Через программу обучения предпенсионеров пройдут и сотрудники фирмы, занимающейся организацией школьного питания, и это не только поварское дело. Так, трое специалистов повысят свою квалификацию по организации питания детей.

Для работодателей система обучения работников предпенсионного возраста интересна прежде всего тем, что сами образовательные курсы для предприятия бесплатны. Соответственно, для социально ответственных компаний, которые и раньше регулярно направляли своих сотрудников повышать квалификацию, это способ сэкономить средства или же обучить большее количество работников.

В Службе занятости населения Санкт-Петербурга подчеркивают: главное требование к слушателю курсов - предпенсионный возраст. Регистрация в Санкт-Петербурге потребуется лишь тем людям, кто самостоятельно записывается на курсы. Если заявка приходит от работодателя, регистрация в городе не нужна.

Учебное заведение, где будут проводиться занятия, выбирается на конкурсной основе. В районных агентствах занятости населения готовы максимально пойти навстречу предприятиям и найти среди множества образовательных программ, которые предлагаются вузами и учебными центрами, именно те курсы, которые нужны конкретной компании.

Программа обучения граждан предпенсионного возраста подходит и для тех, кто ищет работу или работает, но хочет претендовать на новую позицию в компании или расширение должностных обязанностей. Чтобы записаться на курсы, необходимо обратиться в агентство занятости населения любого района, заранее получив согласие на обучение от работодателя, если же человек не состоит в трудовых отношениях, достаточно обратиться в ближайшее агентство занятости населения. С переченем документов можно ознакомится на сайте r21.spb.ru. Стоит отметить, что ищущим работу в период обучения выплачивается стипендия в размере 11 тысяч 280 рублей.

Несмотря на то что интерес к программе уже проявили как работодатели, так и соискатели, в Службе занятости населения подчеркивают: возможность записать граждан на курсы в Петербурге есть. Правда, чтобы успеть попасть в поток на следующее полугодие, стоит поторопиться.

- Стереотип о неконкурентоспособности людей старшего возраста как работников сформировался достаточно давно, но до сих пор прочно "сидит" в сознании многих работодателей. Сейчас все меньше видов деятельности, где ключевую роль играют физическая сила, выносливость или идеальное здоровье, и все больше сфер, где важны опыт, знания и навыки. Поэтому стереотипы о неконкурентоспособности людей старшего возраста обречен на исчезновение. И я уверен, что реализация в Санкт-Петербурге проекта переобучения предпенсионеров докажет, что востребованность работника зависит не от возраста, а от квалификации, - резюмировал Дмитрий Чернейко.