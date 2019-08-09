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09.08.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку

Текст: Георгий Санатин (Санкт-Петербург)

Двое сотрудников петербургского управления Роспотребнадзора были задержаны в служебном кабинете при получении взятки в 300 тысяч рублей. Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летней замначальника отдела надзора за продукцией в обороте и ее 32-летнего подчиненного.

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По версии следствия, сослуживцы вступили в сговор и предложили избавить местного коммерсанта от административной ответственности за выявленные у него нарушения. Услугу оценили в 300 тысяч рублей.

Получить у представителя предпринимателя деньги обвиняемые решили прямо на рабочем месте, в кабинете на Стремянной улице. Здесь их и задержали полицейские. Решается вопрос о мере пресечения для чиновников.

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