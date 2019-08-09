В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку

Двое сотрудников петербургского управления Роспотребнадзора были задержаны в служебном кабинете при получении взятки в 300 тысяч рублей. Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летней замначальника отдела надзора за продукцией в обороте и ее 32-летнего подчиненного.

По версии следствия, сослуживцы вступили в сговор и предложили избавить местного коммерсанта от административной ответственности за выявленные у него нарушения. Услугу оценили в 300 тысяч рублей.

Получить у представителя предпринимателя деньги обвиняемые решили прямо на рабочем месте, в кабинете на Стремянной улице. Здесь их и задержали полицейские. Решается вопрос о мере пресечения для чиновников.