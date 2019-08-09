В Петербурге легковушка сбила пешеходов на тротуаре

Серьезное ДТП произошло утром 9 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где легковой автомобиль сбил людей, ожидавших на тротуаре зеленого сигнала для перехода трассы.

Как сообщает ТАСС, происшествие случилось на пересечении улицы Десантников и Ленинского проспекта. 82-летний водитель Kia Rio и 61-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, допустили столкновение, после которого Hyundai вылетел на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающего сигнала светофора.

В результате наезда на людей пострадали трое: две женщины в возрасте 59 и 66 лет отделались легкими и средними травмами, а тридцатилетний мужчина, попавший непосредственно под колеса автомобиля, находится в тяжелом состоянии. Водители автомобилей, по уточненным данным, при аварии не пострадали.