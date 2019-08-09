В Псковской области запустили систему кинорибейтов

Псковская область пополнила ряды российских регионов с системой рибейтов в кино. По этой системе киностудиям возвращается часть затрат на съемки из бюджета регионов, на территории которых они проводились.

Администрация региона подписала соглашение, согласно которому на базе театрально-концертной дирекции создан "Центр поддержки кинематографии". Он получает все полномочия по господдержке киностудий, действующих на территории региона.

Кинорибейты работают не только на развитие кинематографической отрасли, но и на экономику регионов, для которых это дополнительная реклама, своеобразный драйвер роста въездного турпотока. После выхода фильма на экран в местах съемок отмечают увеличение числа туристов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе дирекции, работа центра только начинается и пока конкретных договоренностей с киностудиями нет. Однако в регионе уже работают кинематографисты. Режиссер киностудии "Ленфильм" Игорь Угольников в июле начал съемки полнометражного фильма "Учености плоды".

Фильм основан на реальных событиях. Локация - усадьба "Михайловское" в Пушкиногорском районе Псковской области.

Регион славится своим культурно-историческим наследием и красивыми пейзажами. В области насчитывается более 4 300 памятников архитектуры и археологи, в том числе - подходящие для съемок дворянские усадьбы.