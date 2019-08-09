Жителю Коми грозит четыре года колонии за вырубку деревьев

За полгода 59-летний житель Корткеросского района Коми вырубил 17 деревьев на территории лесничества, за что ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По месту жительства самовольного лесоруба полицейские обнаружили и изъяли четыре поленницы дров, сообщила пресс-служба УМВД по Республике Коми.

Оперативники установили, что с осени 2018 года до середины июля этого года злоумышленник вырубил четыре сосны, шесть елей и семь берез. И тем нанес Локчимскому лесничеству ущерб на сумму 56 426 рублей. Лесоруб дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде.