Краснодар атаковала смертельно опасная лихорадка Западного Нила

По данным "РГ" из источников в мэрии кубанской столицы, факты заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) зафиксированы у людей, проживающих на улицах Кухаренко, Ростовское Шоссе, Уральской, Рождественская Набережная, Симферопольской, им. Ломоносова, а также в поселке Знаменском. Уже установлено, что в Краснодаре лихорадка наступала у людей после укуса комаров.

Эта болезнь опасна тем, что из пяти тысяч случаев заболевания пять процентов заканчивается летальным исходом. По данным врачей, лихорадкой чаще заболевают люди молодого возраста. При этом, как говорится в пресс-релизе, опубликованном Роспотребнадзором, ЛЗН относится ко второй группе патогенности, наряду с такими опасными заболеваниями и вирусами, как холера, бешенство, сибирская язва, вирус гепатита С, крысиный сыпной тиф и другими.

"Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) - зоонозная природно-очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной системы", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

В природе основными хозяевами вируса являются птицы и в меньшей степени млекопитающие. Сам вирус встречается на территории почти всей современной России. В Краснодарском крае основным переносчиком этого опасного вируса являются комары родов Aеdes, Anopheles, Culex - это самые распространенные кровососущие членистоногие, которых на Кубани можно встретить где угодно. При этом сам заболевший человек не представляет опасности для окружающих.

По данным врачей, после заражения инкубационный период болезни в теле человека колеблется от нескольких дней до двух-трех недель. Затем у человека внезапно повышается температура до 38-40°C, что одновременно сопровождается ознобом. Заболевание протекает с резко выраженными проявлениями общей интоксикации организма: сильной головной болью преимущественно в области лба и глаз, мышечных болях во всем теле, а также в суставах конечностей. Возникает многократная тошнота, отсутствие аппетита, боль в области сердца и другие тяжелые симптомы. У почти половины больных на фоне заболевания обнаруживается синдром серозного менингита.

Лечение болезни основано на обязательной срочной госпитализации больных с подозрением на заболевание лихорадкой Западного Нила.

Стоит отметить, что, по данным Роспотребнадзора, случаи заболевания лихорадкой фиксируются в Краснодарском каре каждый год. При этом отделением особо опасных инфекций микробиологической лаборатории АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" и ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" проводятся исследования на наличие лихорадки Западного Нила кровососущих комаров и клещей.

По результатам этого исследования, сейчас вируса ЛЗН в переносчиках не обнаружено.