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09.08.2019 14:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Краснодар атаковала смертельно опасная лихорадка Западного Нила

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
В Краснодаре региональным управлением Роспотребнадзора зафиксированы семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая является опасной болезнью, передаваемой через укусы комаров и кровососущих членистоногих. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

По данным "РГ" из источников в мэрии кубанской столицы, факты заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) зафиксированы у людей, проживающих на улицах Кухаренко, Ростовское Шоссе, Уральской, Рождественская Набережная, Симферопольской, им. Ломоносова, а также в поселке Знаменском. Уже установлено, что в Краснодаре лихорадка наступала у людей после укуса комаров.

Фото: iStock
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Эта болезнь опасна тем, что из пяти тысяч случаев заболевания пять процентов заканчивается летальным исходом. По данным врачей, лихорадкой чаще заболевают люди молодого возраста. При этом, как говорится в пресс-релизе, опубликованном Роспотребнадзором, ЛЗН относится ко второй группе патогенности, наряду с такими опасными заболеваниями и вирусами, как холера, бешенство, сибирская язва, вирус гепатита С, крысиный сыпной тиф и другими.

"Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) - зоонозная природно-очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной системы", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

В природе основными хозяевами вируса являются птицы и в меньшей степени млекопитающие. Сам вирус встречается на территории почти всей современной России. В Краснодарском крае основным переносчиком этого опасного вируса являются комары родов Aеdes, Anopheles, Culex - это самые распространенные кровососущие членистоногие, которых на Кубани можно встретить где угодно. При этом сам заболевший человек не представляет опасности для окружающих.

По данным врачей, после заражения инкубационный период болезни в теле человека колеблется от нескольких дней до двух-трех недель. Затем у человека внезапно повышается температура до  38-40°C, что одновременно сопровождается ознобом. Заболевание протекает с резко выраженными проявлениями общей интоксикации организма: сильной головной болью преимущественно в области лба и глаз, мышечных болях во всем теле, а также в суставах конечностей. Возникает многократная тошнота, отсутствие аппетита, боль в области сердца и другие тяжелые симптомы. У почти половины больных на фоне заболевания обнаруживается синдром серозного менингита.

Фото: iStock
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Лечение болезни основано на обязательной срочной госпитализации больных с подозрением на заболевание лихорадкой Западного Нила.

Стоит отметить, что, по данным Роспотребнадзора, случаи заболевания лихорадкой фиксируются в Краснодарском каре каждый год. При этом отделением особо опасных инфекций микробиологической лаборатории АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" и ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" проводятся исследования на наличие лихорадки Западного Нила кровососущих комаров и клещей.

По результатам этого исследования, сейчас вируса ЛЗН в переносчиках не обнаружено.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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