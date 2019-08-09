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09.08.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэра Туапсе задержали за превышение полномочий и подлог

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Глава Туапсинского городского поселения подозревается в совершении преступлений в соответствии со статьями УК РФ "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог" при выделении земли местному бизнесмену на территории города.

"По версии следствия, в мае 2019 года к главе Туапсинского городского поселения обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о предоставлении ему в аренду земельного участка сроком на 49 лет, - рассказали в пресс-службе СК РФ. - Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов не имеется. Однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, расположенного в Туапсе".

Далее, по данным следствия, в постановление главы города, которое предоставляло предпринимателю право на заключение долгосрочной аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. Эти сведения явились основанием для выделения участка. После этого мэр заключил с бизнесменом договор аренды сроком на 49 лет. Однако в документах была указана стоимость арендной платы всего за один год.

По мнению следствия, в результате действий мэра города в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 миллионов рублей. Сейчас мэр одного из крупнейших портовых городов России задержан.

Отметим, что Владимир Зверев был избран на свой пост 16 февраля 2018 года.

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