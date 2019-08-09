В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Поднятие украинского флага в Судаке - чистейшая провокация, с которой должны разобраться правоохранители и принять меры в случае необходимости. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

- За этой провокацией ничего не стоит. В ближайшее время будем встречаться с судакчанами. Украинская история забыта и снята с повестки дня, - цитирует политика KP.Ru.

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева. По его словам, такую акцию провели "местные патриоты Украины".

При этом наверняка утверждать, где была проведена съемка, по опубликованным материалам сложно.

Так, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила РИА Новости, что они никакого флага над Судаком не поднимали, но такой поступок могли совершить навеселе украинские туристы. И предположила, что гости, побратавшись с друзьями по отдыху из России и Беларуси, в следующий раз вывесят три флага - "как символ единения наших трех братских народов".