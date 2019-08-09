В Крыму танкист ЧФ спас ребенка из горящей квартиры

В селе Перевальное в Крыму командир танкового экипажа местной воинской части Черноморского флота спас из горящей квартиры четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Военнослужащий стал случайным свидетелем пожара на балконе пятиэтажки на улице Октябрьской. Мать малыша ненадолго отлучилась в магазин. А мужчина, увидев, что ребенок зовет на помощь, через балкон соседней квартиры разбил стекло и спас ребенка из задымленного помещения.

Прибывшие на место ЧП пожарные обуздали огонь за полчаса. Площадь пожара на втором этаже составила 10 квадратных метров. Огнем уничтожен кондиционер, металлопластиковая конструкция балкона и деревянная рама окна, повреждена мебель.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание блока кондиционера с последующим возгоранием. Однако окончательно причину пожара установят эксперты.