Глава Ямала посетил самые отдаленные поселки, чтобы услышать людей лично

Территория Ямала огромна, она занимает площадь примерно как полторы Франции. Но здесь низкая плотность населения, расстояние между поселками - по 200-600 километров. И в каждом из них живут люди, которые точно так же нуждаются в том, чтобы их дети ходили в хорошие школы, чтобы у них были современные дома культуры, обустроенные парки, чтобы без проблем можно было добраться до Большой земли.

Чтобы управлять такой территорией, нужны особая энергия и в немалой степени управленческий талант. А главное - желание помогать людям решать их проблемы, делать это вместе с ними.

Почти всю эту неделю глава Ямала Дмитрий Артюхов провел в рабочих поездках, в том числе посетил целый ряд отдаленных территорий региона, включая самые дальние поселки - Сеяха и Гыда. Завершилась неделя посещением двух населенных пунктов в Ямальском районе.

В Салемале не хватает учителей

В Салемале первым пунктом программы стало посещение местной школы-интерната имени Володи Солдатова. В ней учатся почти 200 детей. Директор школы рассказала главе региона о самой актуальной проблеме - кадровой.

- В этом году сменилось четыре учителя. Люди уезжают в Салехард и Аксарку. Они рядом, а заработная плата одинаковая. Молодежь вообще не задерживается. Ко всему, почти треть педагогов школы не имеет собственного жилья - живет в коммунальных квартирах или же мы для них снимаем, - говорит директор школы-интерната Ирина Огородникова.

Специалистов в Ямальском районе не хватает в разных сферах, но особенно остро в образовании и здравоохранении.

- Будем в районе строить специализированный жилищный фонд для врачей и учителей. Это отдельные дома, которые позволят закрыть потребность в квартирах, - отметил Дмитрий Артюхов. - Проблема в сельской местности возникла не сегодня - в села всегда ехали менее охотно, чем в большие города. Но тем не менее всегда находились люди, которые приезжали и пускали здесь корни. Конечно, хочется, чтобы это происходило легко и быстро, но даже в городе, где больше возможностей, не всегда так получается. Что мы точно стремимся делать на Ямале - создаем максимально комфортные условия. Чтобы у специалистов было достойное жилье и заработная плата.

В Яр-Сале построят парк с роллердромом

Районный центр Яр-Сале к 1 октября украсит новый парк. В нем будет две зоны - для тихого и активного отдыха. Этот объект благоустройства выбрали сами жители. Парк украсят скульптуры белых медведей и лавочки в виде льдин с подогревом. По соседству расположится стоянка на 80 машин. Тут же запланировано строительство роллердрома.

Глава региона посетил местный долгострой - Центр национальных культур. Его начали возводить еще восемь лет назад, затем стройка приостановилась. Сейчас вышла на финишную прямую. Строители обещают, что ЦНК откроется в ноябре. В нем расположатся несколько учреждений: взрослая и детская библиотеки, музей, архив, управление культуры, молодежный центр и 3D-кинотеатр.

В следующем году в райцентре откроется новая школа на 800 учеников. Она будет состоять из двух блоков - учебного и спортивного, которые соединятся теплым переходом. В школе внедряют самые современные технологии, которые собирали по всей стране. Например, процесс рекуперации тепла - возвращения его назад, в системе вентиляции позволит экономить затраты на тепловую и электроэнергию на 30-40 процентов. Это от 7 до 10 миллионов рублей в год. В самом учебном процессе будут также задействованы лучшие практики. Например, в спортивном зале установят электрический занавес, который будет зонировать его пополам. Это даст возможность проводить два урока физкультуры одновременно.

На этностойбище "Лимбя" Дмитрий Артюхов встретился с школьниками и студентами трудовых отрядов. Ребята задавали вопросы на самые разные темы: о родителях, работе, школе и учебе в вузе, отдыхе.

- Яр-Сале становится близким к образцовому. Понятно, что еще много надо сделать, но в целом, когда ты прилетаешь в такое отдаленное место и видишь, как тут красиво, как все благоустроено и сделано за такой короткий срок, это поражает. И это заслуга как местной власти, так и жителей, и вас в том числе, - отметил губернатор.

У властей округа планы развития территории большие. В Мысу Каменном в этом году начали строить детский сад, закончат в 2021-м. Для Панаевска, Нового Порта и Сеяхи проектируют новые школы, по 300 мест в каждой. Их ввод запланирован на 2023 год.

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья до 2024 года в новые квартиры переедут 364 семьи Ямальского района. К этому времени будет построено 42 жилых дома. Параллельно будут строиться специализированные дома: для педагогов, врачей и оленеводов.

Жители спрашивали губернатора о специалистах в медицине, развитии торговых сетей, мерах поддержки многодетных семей и оленеводов. Практически всех интересует цена билета на вертолет до окружной столицы. Например, долететь из Сеяхи в Салехард стоит 11 тысяч. Похожие вопросы не раз звучали в адрес губернатора и в его социальных сетях.

- 11 тысяч билет в одну сторону - это ненормально. Мы подумаем, как снизить цену в ближайшее время, - пообещал Дмитрий Артюхов. Это касается не только Сеяхи, но и всех населенных пунктов Ямальского и Тазовского районов. На долгую перспективу - нужно уходить от дорогих вертолетов. Будем развивать малую авиацию. У нас уже есть наработки, но это совсем маленькие самолеты не для пассажирских перевозок, а например, для поиска лесных пожаров. Планируем брать на вооружение суда, которые смогут вмещать до 8 человек. Это уже половина от того, что вмещает МИ-8.

Чистая вода для Сеяхи и новые дома в Гыде

Отметим, до этого глава Ямала посетил самые отдаленные поселки региона - Сеяха и Гыда. Дмитрий Артюхов осмотрел социальные и коммунальные объекты, жилые дома под переселение из аварийного фонда, объекты благоустройства и пообщался с жителями.

- Сеяха и Гыда - хоть и самые отдаленные, но хорошо развиваются. Конечно, есть проблемы и есть вопросы у жителей. Но те объекты, которые здесь появились, качественно улучшают жизнь людей. Видим, что поселки кардинально меняются. Впервые в истории здесь появляются капительные дома, в которых гарантировано тепло, комфортно, - отметил глава региона.

Губернатор осмотрел, как работают коммунальные объекты в Сеяхе: дизельная электростанция и водоочистные сооружения. К качеству воды у жителей села есть вопросы.

Поэтому принято решение модернизировать водоочистные сооружения, оборудовать их блоком обессоливания для снижения хлорид-иона, в составе которого будут две автоматические установки обратного осмоса. Сейчас идет подготовка проекта.

В Гыде Дмитрий Артюхов посетил строящиеся жилые дома на улице Советской. В одном из домов 50 квартир предназначены для коренных жителей, которые переедут сюда по народной программе. В другом - 31 квартира для расселения аварийного фонда. На объектах завершены работы по возведению кровли, фасада, сейчас идет внутренняя отделка и подводятся инженерные сети. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на осень 2019 года.