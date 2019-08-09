Югра стала одним их первых регионов, где в нацпроектах участвуют жители

Очередную серию поездок по региону совершает в эти дни глава Югры Наталья Комарова, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. Их цель - оценить на местах, как решаются задачи, поставленные президентом в рамках национальных проектов. И важно то, как на деле воплощаются инициативы по улучшению жизни югорчан, которые предлагают сами жители.

Напомним, неделю назад в округе прошла стратегическая сессия "Команда Югры". Ее целью как раз и стала выработка идей и решений, как сделать так, чтобы о приоритетных национальных проектах не только знал бы каждый житель и понимал их суть, но и смог принять в них активное участие и лично контролировать их реальное воплощение в жизнь.

Именно такую задачу губернатор округа Наталья Комарова поставила перед органами власти. И "Команда Югры" мобилизовалась на ее решение. В ходе стратегической сессии были предложены креативные, но вполне конкретные инициативы по улучшению жизни каждого жителя.

Не случайно повестка рабочих поездок главы Югры формируется с учетом нескольких направлений. Кроме оказания помощи общественным инициативам по их реализации в Югре в рамках нацпроектов, глава региона отвечает на запросы жителей по решению системных проблем на местах.

В первую очередь Наталья Комарова посетила Нягань и Октябрьский район. На этой неделе в графике губернатора - поселения Березовского района и Сургут.

Отметим, Наталья Комарова всегда анонсирует поездки в своем аккаунте в Instagram, для того чтобы посоветоваться с жителями, получить от них запрос, что их больше всего волнует, какие проблемы в муниципалитете стоят острее всего.

Так, визит в Березово посвящен в том числе решению проблем, связанных с паводком, в Сургут - с вопросами долевого строительства.

Часть рабочей программы губернатора в муниципалитетах -интернет-конференции "Губернатор онлайн": прямые эфиры с участием представителей власти на местах, экспертов и общественности по вопросам здравоохранения, доступной среды, мерам социальной поддержки многодетных семей и другим.

Сегодня, 9 августа, как раз пройдет конференция в Сургуте. Она будет посвящена вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". И ее тема также родилась на основе предложений, поступивших в Instagram главы региона.

- Наш округ участвует в одиннадцати национальных проектах. В их состав входит 53 региональных. Все наши решения должны быть направлены на интересы каждой югорской семьи, каждого югорчанина, - отмечает Наталья Комарова.

Отметим, рабочие поездки по региону губернатор совершает регулярно: не менее двух раз в год в каждое из 22 муниципальных образований Югры.

Так, в 2012 году в ходе поездок проходили тематические встречи с журналистами, творческой интеллигенцией, медицинскими работниками, учителями и т.д. В 2013 году в каждом муниципалитете прошли открытые встречи с жителями по самым актуальным для них проблемам. В 2014 - 2017 годах встречи проходили в трудовых коллективах, организациях и в различных социальных учреждениях. В 2018 году прошли 22 муниципальные стратегические сессии, в которых приняли участие 1354 человека. На муниципальных, а также на состоявшихся кустовых стратегических сессиях в Сургуте, Нижневартовске и Югорске прозвучало 2962 предложения по 12 национальным проектам, из них были приняты в итоговый протокол 1426. Более того, часть предложений включена в государственные и муниципальные программы.

Проходящие сейчас и в ближайшие месяцы визиты главы региона в муниципальные образования станут логичным продолжением этих стратегических сессий. Глава Югры поставила перед собой цель лично проконтролировать реализацию национальных проектов на местах. Кроме того, ей важно понять, насколько вовлечены жители в реализацию этих проектов. Вот лишь несколько примеров.

Успех - совместными усилиями

В поселке Ингрим Березовского района Наталья Комарова приняла участие в общественном отчете по строительству капитального жилого дома. Его возведение как раз ведется в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и связано с очень важной составляющей национального проекта - переселением из аварийного жилого фонда.

Дом станет подарком для жителей Игрима ко дню рождения поселения, который будет праздноваться 7 сентября. В него будут переселены около 100 жителей из 7 многоквартирных домов, признанных аварийными. Что важно, в доме созданы все необходимые условия для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Игрима Тамара Грудо отметила, что национальный проект "Жилье и городская среда" - именно тот, в котором поселению нужно участвовать максимально широко: "Сегодня в Игриме 17 аварийных домов. И реализация нацпроекта позволит решить эту задачу, ведь нам нужны новые дома. Властям нужна поддержка людей - мы обязательно добьемся успеха совместными усилиями".

- Правительство России и Югры принимают определяющее участие в решении вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Все 17 домов должны быть расселены до 2024 года. Это поручение президента, это целевая задача национального проекта, - резюмировала Наталья Комарова.

"Нам нужен новый Дом культуры"

Вопросы реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" обсудила губернатор с жителями Няксимволя Березовского района. Жители поселка обратились к Наталье Комаровой с просьбой: поселению необходим отопляемый бокс для пожарной техники. Участвовавший во встрече директор департамента гражданской защиты населения Александр Некрасов доложил, что на территории Югры практикуется установка быстровозводимых стационарных модулей с помещениями для поста пожарной охраны и техники. Так, уже в 2020 году планируется приобрести пять таких модулей. Один предполагается установить на территории Няксимволя.

Еще один вопрос коснулся реконструкции здания сельского дома культуры, возведенного еще в 1969 году. Владимир Фомин прокомментировал, что в целом в малых населенных пунктах района требуется возвести 5 новых домов культуры. Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность размещения учреждения, например, на территории поселковой школы. "Дети учатся в одну смену. А все остальное время эти квадратные метры простаивают. А их нужно использовать", - подчеркнула она.

В ходе рабочего визита Наталья Комарова также осмотрела территорию Няксимволя, находящуюся под риском затопления. В день визита под угрозой подтопления находился один дом по улице Береговой: до границы с зоной затопления всего метр. При этом губернатора заверили, что опасность миновала и дом не пострадает.

Очередей в детсады не должно быть

В Саранпауле Наталья Комарова проинспектировала ход строительства детского сада. Объект капитального строительства возводится в рамках реализации национального проекта "Образование". По заверению застройщика, он будет сдан в эксплуатацию в октябре. Но на данный момент строительство ведется опережающими темпами: завершаются работы по благоустройству территории, внутренней отделке и подключению коммуникаций.

- Это уникальный для Березовского района объект: редко, когда строительство ведется не только по плану, а с его опережением. Эту практику можно распространять среди других подрядчиков и заказчиков, - подчеркнула Наталья Комарова.

Открытие нового корпуса позволит полностью решить вопрос с местами в дошкольных образовательных организациях Саранпауля, на сегодня в очереди стоят 22 ребенка.