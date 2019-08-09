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09.08.2019 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые грязные и чистые города России

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экологический рейтинг самых чистых и самых грязных российских городов составили аналитики в сфере недвижимости. Участвовавшие в опросе люди должны были ответить на вопрос о том, как много зелени в их городе и достаточно ли свежий воздух. Предсказуемо вверху списка оказались курортные города.

"Первое место занял Геленджик с 8,8 балла из 10 возможных. На втором месте Майкоп - 8,7 балла. Ейск за год взлетел с восьмого на третье место, набрав 8,7 балла", - говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС
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В прошлом году, кстати, "золото" взяла Анапа, в этом же году ее нет даже в десятке. Замыкавший в 2018-м тройку лучших город Сочи так же потерял позиции и находится теперь на пятом месте.

Что касается до аутсайдеров, то тут всех обогнал Норильск со средним баллом 1,9. "Воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной", - жалуется один из местных жителей. Второе место с конца - у Киселевска, где, по утверждению респондентов, зимой идет черный снег. Недалеко от соседей ушел другой кемеровский город - Белово.

Попал в "черный список" и свердловский город Первоуральск: экологическую обстановку тут опрошенные оценили на 3,9 балла из десяти.

"Ни один из городов-миллионников не попал ни в десятку лучших, ни в десятку аутсайдеров. Лучший результат в этой категории у Москвы - 51 место", - сообщили эксперты.

Екатеринбург, к слову, находится на 117 месте с показателем 6,4 балла. А вот худший результат среди мегаполисов у соседнего промышленного Челябинска: столица Южного Урала разместилась на 186 месте с 4,3 балла.

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