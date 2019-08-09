Роман Нойштедтер перешел в "Динамо"

Футболист сборной России на правах свободного агента подписал контракт с московским "Динамо".

Соглашение между игроком сборной России и "Динамо" рассчитано на один год, сообщает сайт клуба. В новой команде футболист будет выступать под номером 15. В прошлом сезоне Нойштедтер выступал за стамбульский "Фенербахче", с которым занял шестое место в чемпионате Турции.

Роман Нойштедтер выступает на позициях центрального защитника и полузащитника. Он является воспитанником Академии ФК "Майнц 05", также выступал за немецкие клубы "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Шальке-04" из Гельзенкирхена. Последние три года провел в одном из грандов турецкого футбола - столичном "Фенербахче". С весны 2016 года выступает за сборную России, в составе которой сыграл 12 матчей и забил 1 гол.