Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Российским рыболовам-любителям запретят использовать сети. Кроме того, будут введены суточные ограничения на объем вылова - индивидуальные для каждого региона и нормы на добычу рыбы в процессе подводной охоты, рассказали в Росрыболовстве.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Что касается запрета вылова рыбы сетями (оборот такого оборудования также будет запрещен), то исключение будет сделано для отдельных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где этот способ добычи обеспечивает пропитание местного населения. При этом сети предполагается пронумеровать поштучно, уточняет РБК.

По данным Росрыболовства, в России любительской рыбалкой увлекаются около 25-30 миллионов человек. В ведомстве считают, что новые правила никак не ущемят интересы рыболовов, поскольку не запрещают добывать рыбу для личных целей.