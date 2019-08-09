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09.08.2019 23:51
Рубрика: Экономика

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Текст: Ольга Туманова

Российским рыболовам-любителям запретят использовать сети. Кроме того, будут введены суточные ограничения на объем вылова - индивидуальные для каждого региона и нормы на добычу рыбы в процессе подводной охоты, рассказали в Росрыболовстве.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Росрыболовстве разъяснили правила любительской рыбалки

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Что касается запрета вылова рыбы сетями (оборот такого оборудования также будет запрещен), то исключение будет сделано для отдельных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где этот способ добычи обеспечивает пропитание местного населения. При этом сети предполагается пронумеровать поштучно, уточняет РБК.

По данным Росрыболовства, в России любительской рыбалкой увлекаются около 25-30 миллионов человек. В ведомстве считают, что новые правила никак не ущемят интересы рыболовов, поскольку не запрещают добывать рыбу для личных целей.

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