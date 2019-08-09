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09.08.2019 00:59
Рубрика: Общество

Россияне перестали доверять даже близким родственникам

Текст: Ольга Игнатова
Почти половина респондентов, отвечая на вопрос, много ли есть людей, которым они доверяют, заявили, что их мало или нет совсем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие данные содержатся в исследовании, которое проводили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ.

Доверие, как поясняют ученые, одна из составных частей социального капитала. Но, как выяснилось в ходе опроса, динамика межличностного доверия имеет отрицательный характер, поскольку людей, которым стоит доверять, по мнению почти 30 процентов опрошенных, стало меньше. И лишь 6 процентов респондентов считают, что их стало больше.

Выжутович: 55 процентов россиян полагают, что опросам можно доверять

Наибольшие надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия, испытывает молодежь. После достижения 55 лет надежды на это заметно угасают. Людям этого возраста в большей степени свойственно ожидание сокращения социального окружения, заслуживающего доверия. Численность респондентов, ожидающих подобного сокращения, в этом возрастном интервале вдвое больше, чем в предыдущем (45-54 года).

Участники опроса говорили, что стали меньше доверять коллегам (снижение на 25 процентов), друзьям (на 18,2 процента) и родственникам (на 12,6 процента).

Тем временем, Россия обгоняет многие страны и находится недалеко от США - там доверяют своему окружению 35 процентов населения, напомнил в разговоре с "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Фото: iStock
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"Существует такой проект - международное исследование ценностей, - пояснил эксперт. - Он мониторит показатель доверия людей к своему окружению по разным странам. По данным из этого проекта, в России межличностное доверие достаточно высокое".

То же самое показывают исследования, проведенные Финансовым университетом. По словам Зубца, сегодня более 30 процентов россиян (32-34 процента в зависимости от территории и времени проведения исследования) доверяют своему социальному окружению.

"Мы не видим никаких признаков, что уровень социального доверия к своему окружению в нашей стране падает, - уверяет Зубец. - Но, с другой стороны, нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию как Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60 процентов населения".

Общество Экономика Наука и образование Финансовый университет
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