Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка

Большинство россиянок, по данным Росстата, рожают первого ребенка в 26 лет.

Согласно данным исследования за 2018 год, второй ребенок чаще всего появляется, когда женщине исполняется 30 лет, третий ребенок - в 31 год, четвертый - в 33 года, сообщает телеканал RT.

При этом, за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос из-за того, что женщины заняты получением образования и карьерой. Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат.

В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.