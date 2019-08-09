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Текст:   Юлия Кривошапко 
19:58 09.08.2019

Сбербанк снижает ставки по семейной ипотеке

Сбербанк объявил о снижении ставок по семейной ипотеке с господдержкой. На новых условиях кредиты будут выдаваться с 12 августа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снижение ставок запланировано в пределах одного процентного пункта, то есть, ипотеку с господдержкой будет выдавать по ставке от 5 процентов годовых.

Фото: Татьяна Андреева
Что делать семье, если она не справилась с ипотекой и лишилась квартиры

Семьи с детьми смогут получить кредит на приобретение нового жилья как на стадии строительства, так и на покупку готовой жилплощади от застройщика.

Предложение будет действовать для семей, у которых с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок, уточняется в сообщении пресс-службы Сбербанка.

По данным Минфина, наибольший объем семейной ипотеки с господдержкой в первом полугодии выдали Сбербанк, Банк "ДОМ.РФ" и ВТБ.

В частности, Сбербанк за январь - июнь выдал жилищных кредитов на 11,9 миллиарда рублей (около 40 процентов от всего объема семейной кредитов, выданных по этой программе), Банк "ДОМ.РФ" - на 5,7 миллиарда рублей (20 процентов), ВТБ - на 5,4 миллиарда рублей (19 процентов).

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