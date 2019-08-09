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09.08.2019 21:49
Рубрика: Спорт

СБР обсудит на правлении нежелание Логинова подписывать контракт

Текст: Максим Домчев
Правление Союза биатлонистов России на ближайшем заседании обсудит нежелание Александра Логинова подписывать личный контракт. Завершивший карьеру Антон Шипулин поддерживает спортсменов и называет действия СБР попыткой шантажировать биатлонистов.

Союз биатлонистов России перед новым сезоном обязал всех спортсменов подписать с федерацией личные контракты, в которых прописываются все права и обязанности сторон. Практически все биатлонисты согласились на предложенные условия, однако трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов до сих пор отказывается это сделать. А ряд его партнеров по команде уже после подписания соглашения высказали свои претензии по поводу его содержания.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов сообщил ТАСС, что правление организации на ближайшем заседании обсудит эту ситуацию.

"Исполнительный директор СБР выслушал претензии спортсменов, которые касаются ряда пунктов контракта. Об итогах встречи он доложит на заседании правления, которое состоится в течение двух недель. Мы продолжим переговоры со спортсменами, надеемся, что в итоге нам удастся достигнуть взаимопонимания, - сказал Нуждов.

По данным источника, у Логинова есть разногласия с СБР по вопросам размещения спонсорских логотипов и о том, сколько денег за это будут получать организация и спортсмен. Кроме того, биатлонист недоволен организацией, обеспечением и логистикой на сборах.

Исполнительный директор СБР Сергей Голиков в интервью РИА Новости занял крайне жесткую позицию по вопросу контрактов.

"Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен! Он пройдет осенью отбор в команду. Так? Попадет, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но - без контракта. Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец. В чем же он тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить", - заявил исполнительный директор СБР.

Фото: РИА Новости
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На ситуацию уже отреагировал олимпийский чемпион Антон Шипулин, который завершил карьеру. По словам Шипулина, которые приводит ТАСС, действия со стороны СБР больше напоминают шантаж, а не нормальное желание договориться.

"Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: "не подпишешь - не будешь выступать". Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются, - сказал Шипулин. - Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать. Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права".

По мнению экс-биатлониста, сторонам надо разработать идеальную модель соглашения, которая устраивала бы все стороны.

"Необходимо разработать модель контракта, которая устроила бы все стороны и справедливо учитывала интересы и спортсменов, и союза. Кто является основным носителем рекламы? Спортсмены. Именно их в 95% случаев показывают по телевидению и приглашают на мероприятия, именно из-за спортсменов спонсоры приходят в биатлон, руководство СБР почему-то об этом забывает", - отметил олимпийский чемпион Сочи.

Спорт Биатлон
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