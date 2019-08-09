СМИ: "Локомотив" заплатит "Зениту" 2,5 млн евро за переход Джорджевича

Черногорский нападающий Лука Джорджевич, права на которого принадлежат "Зениту", продолжит карьеру в московском "Локомотиве". По данным "Спорт-Экспресса", железнодорожники заплатят санкт-петербургский клубу 2,5 миллиона евро за переход 25-летнего игрока. О трансфере официально должны объявить в течение дня.

Игорь Глушевич, агент Джорджевича, не подтвердил переход футболиста в стан железнодорожников, но сообщил, что все решится 9 августа. "Лука, вероятнее всего, перейдет в "Локомотив". В пятницу будет виднее, но я думаю, что все сложится. Однако многое зависит и от "Зенита", - сказал Глушевич, чьи слова приводит Sport24.

Джорджевич перебрался в "Зенит" в 2012 году, но так и не смог закрепиться в основном составе клуба - в общей сложности за "сине-бело-голубых" он провел 30 игр и забил 3 мяча, завоевав вместе с командой Суперкубок России-2016. Последние два сезона нападающий отыграл на правах аренды в тульском "Арсенале", где в 50 встречах отличился 16 раз. Текущий сезон Джорджевич начал в "Зените", однако принял участие только в матче за Суперкубок России, выйдя на замену в конце игры - в четырех стартовых турах чемпионата страны он оставался в запасе.

Контракт Джорджевича, в активе которого 11 матчей и один гол за сборную Черногории, с "Зенитом" рассчитан до конца июня следующего года. Согласно порталу transfermarkt.com, его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро.