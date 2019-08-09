Советник-посланник посольства США вызван в МИД России

Советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон был вызван в МИД России.

"Ему было сделано представление в связи с публикацией на официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Государственного департамента в социальной сети Twitter и на сайте дипмиссии информации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади пояснили, что расценивают "размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны".