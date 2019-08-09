Создан первый электромобиль для геймеров

Одна из крупнейших компаний, известная своими многочисленными геймерскими аксессуарами, в сотрудничестве с ведущим китайским автоконцерном NIO объявила о создании особой версии электрокара ES6, специально для киберспортсменов. От базовой модели "геймерский автомобиль" будет отличаться фирменной расцветкой и логотипом компании по бокам, карбоновыми элементами и тормозными суппортами зеленого цвета. Подобный экземпляр, ввиду своей эксклюзивности и уникальности, будет продаваться по цене на 700 тысяч рублей больше, чем гражданская версия.

Чудо-автомобиль представили на выставке China Joy. Новоиспеченный геймерский-киберспортивный электрокар может похвастаться мощностью в 544 лошадиные силы, а батарея на 84 кВт?ч обеспечит запас хода на 510 километров.

Стоимость базового кроссовера составляет 398 000 юаней или 3,7 миллиона рублей, а продвинутая версия для игроков обойдется в 467 800 юаней или 4,4 миллиона рублей. NIO ES6 Night Explorer Limited Edition будет выпущена ограниченным тиражом в 88 экземпляров.