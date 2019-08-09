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Сын перенесшего инсульт Алена Делона рассказал о состоянии отца

Новости
    09.08.2019, 13:55
Текст:   Олег Усков

83-летняя икона европейского кино Ален Делон, перенесший в середине июня инсульт и "небольшое кровоизлияние в мозг", в настоящее время проходит лечение в клинике в Швейцарии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на сына актера Энтони Делона.

По словам Энтони, его отца прооперировали в парижской больнице Питье-Сальпетриер, после чего он три недели провел в отделении интенсивной терапии (реанимации) в окружении родных.

Как подчеркнул Делон-младший, цитируя врачей отца, состояние артиста удалось стабилизировать и "все его жизненные функции восстановлены".

Дочь Делона, сестра Энтони Анушка, находится с отцом и пристально наблюдает за процессом реабилитации - "ежедневно рапортуя о прогрессе".

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