Сын перенесшего инсульт Алена Делона рассказал о состоянии отца

83-летняя икона европейского кино Ален Делон, перенесший в середине июня инсульт и "небольшое кровоизлияние в мозг", в настоящее время проходит лечение в клинике в Швейцарии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на сына актера Энтони Делона.

По словам Энтони, его отца прооперировали в парижской больнице Питье-Сальпетриер, после чего он три недели провел в отделении интенсивной терапии (реанимации) в окружении родных.

Как подчеркнул Делон-младший, цитируя врачей отца, состояние артиста удалось стабилизировать и "все его жизненные функции восстановлены".

Дочь Делона, сестра Энтони Анушка, находится с отцом и пристально наблюдает за процессом реабилитации - "ежедневно рапортуя о прогрессе".