Технологии облегчают доступ к государственным социальным услугам

Открыть вклад в банке, не посещая его отделение, или получить загранпаспорт через Госуслуги уже стало привычной практикой для многих россиян. Цифровыми постепенно становятся и государственные ведомства, в том числе Фонд социального страхования (ФСС РФ). За последнее время его специалисты разработали несколько электронных сервисов, благодаря которым получить государственные социальные услуги стало проще и удобнее.

Некоторые электронные сервисы ФСС уже успешно работают на практике, другие пока проходят испытания в пилотном режиме. Часть разработок, как ожидается, будет запущена в ближайшее время. Всего уже работает 18 электронных государственных услуг, при этом, как подчеркивают в Фонде, основной смысл цифровых технологий - в принципах многоканальности и трансграничности. Это означает, что у человека должен быть выбор - обратиться в любое ближайшее отделение Фонда или выбрать электронный сервис, а также что социальные услуги можно без проблем получить на территории всей страны.

Для электронного взаимодействия с Фондом гражданин использует Личный кабинет получателя социальных услуг на сайте. Для доступа используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

В личном кабинете можно найти информацию об оформленных электронных листках нетрудоспособности, выплаченных пособиях по материнству. Работники, получившие травму на производстве, могут узнать о назначенных им страховых выплатах. Для людей с инвалидностью в личном кабинете отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и санаторно-курортном лечении, предоставляемых за счет ФСС.

В личном кабинете также можно написать обращение в Фонд, получить ответ по оказанию услуг. Можно воспользоваться калькулятором пособий (больничных, декретных и иных выплат).

Одним из первых в электронный формат был переведен "больничный" - электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Сейчас эта система охватывает почти 70% медицинских организаций по всей стране, около 40% работодателей и более 62% застрахованных граждан. Динамику развития демонстрируют и другие цифры: как рассказали в ФСС, в начале июня 2019г. был сформирован 10-миллионный электронный больничный, а 11 июля 2019г. - уже 11-миллионный. В первой декаде августа 2019 г. количество выданных ЭЛН достигнет уже 12 миллионов.

Сегодня около четверти больничных листов выдаются в электронном виде. Это удобно для пациента - получив его согласие на оформление ЭЛН, врач, который использует медицинскую информационную систему (МИС) для работы с ЭЛН заполняет минимум полей в электронном "больничном": дату его открытия, причину нетрудоспособности и период освобождения от работы. Остальная информация - ФИО, дата рождения пациента, его СНИЛС и др. уже есть в информационной системе медицинской организации и автоматически переносится в ЭЛН. Закрывается такой больничный тоже на компьютере. Все данные в ЭЛН врач заверяет своей квалифицированной электронной подписью. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт болезни и оформления больничного, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным для гражданина способом (телефонный звонок, СМС-сообщение, электронная почта и т.д.).

Другой важный проект, который ФСС воплощает в жизнь совместно с Минздравом России - электронный родовой сертификат. Как отмечают в Фонде, сейчас женщина фактически выступает как "курьер", перенося бумаги туда-сюда. В скором времени поликлиника, в которой будущая мама встанет на учет, в ходе информационного обмена сообщит необходимые сведения в Фонд социального страхования. Далее роддом передаст информацию о том, что роды состоялись, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. Получив информацию, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

Также совместно с РЖД ФСС разработал электронный талон на проезд. Граждане льготных категорий имеют право на обеспечение бесплатным проездом на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно. Раньше, чтобы получить льготный билет, нужно было оформить специальный талон в отделении ФСС по месту жительства, а потом ехать с ним и другими документами в железнодорожную кассу. Теперь же при обращении в региональное отделение ФСС талон, подтверждающий право на получение бесплатного железнодорожного билета, оформляется в электронном виде. То есть вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер РЖД, и человек может обойтись без визита в кассу вокзала - оформить проездной документ через сайт.

ФСС планирует запустить социальный голосовой помощник, который работает на базе универсального голосового сервиса Яндекса "Алиса". В первую очередь проект предназначен для слабовидящих людей, но также может пригодиться каждому, кто хочет легко и быстро узнать о положенных ему государственных социальных услугах.

Для этого нужно открыть Яндекс на смартфоне и попросить: "Алиса, запусти навык "Помощник ФСС". На экране появится основное меню, состоящее из трех пунктов - услуги Фонда, электронный больничный лист и средства реабилитации. Необходимый раздел можно выбрать вручную либо дать команду "Алисе" голосом. Пока голосовой помощник работает в тестовом режиме.

Еще один доступный электронный сервис - это подробный путеводитель по льготам -"Социальный навигатор". Он содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд как для людей с инвалидностью, так и для семей с детьми, заболевших работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. "Социальный навигатор" - это бесплатное приложение, его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство. Сейчас приложение доступно для мобильной операционной системы Android версии 4.4 и выше.

Информация в "Социальном навигаторе" поделена на крупные тематические блоки: материнство, инвалидность и льготные категории граждан, временная нетрудоспособность, несчастный случай на производстве и другие. Можно узнать о полагающихся государственных социальных услугах, в частности об обеспечении льготными техническими средствами реабилитации (ТСР); получить информацию о положенном инвалиду льготном санаторно-курортном лечении; найти адреса ближайших отделений Фонда, а также заказать справку о выплаченных пособиях.

Как рассказали в ФСС, сейчас также развиваются дополнительные функции. С помощью "Социального навигатора" можно будет получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов; взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации; отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения; получать консультации специалистов Фонда через единый сервис подачи обращений.

Специалисты фонда совместно с экспертами других ведомств и организаций разрабатывают еще несколько инновационных электронных сервисов для людей с инвалидностью. В частности, каталог технических средств реабилитации (Каталог ТСР), который позволит ознакомиться получателям услуг Фонда с имеющимися на рынке изделиями и подобрать необходимое изделие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА).

Также предполагается внедрение системы электронных сертификатов, которые позволят обеспечить людей с инвалидностью ТСР, максимально соответствующими их потребностям и индивидуальным особенностям в соответствии с ИПРА.