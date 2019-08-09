Теннисистки Кузнецова и Александрова уступили на турнире в Торонто

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова завершили выступление на турнире в Торонто с призовым фондом 2,83 миллиона долларов.

Александрова в матче третьего круга встречалась с американкой Сереной Уильямс. Экс-первая ракетка мира выиграла у россиянки в двух сетах - 7:5, 6:4. В четвертьфинале Уильямс встретится с японкой Наоми Осакой.

Кузнецова не сумела оказать достойного сопротивления румынке Симоне Халеп. Россиянка сумела выиграть всего три гейма, уступив со счетом 2:6, 1:6. Халеп является действующей чемпионкой канадского турнира.