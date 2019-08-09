Трамп допустил возможность "сделки" Зеленского с Путиным

Президент СЩА Дональд Трамп допустил возможность "сделки" между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что Зеленский заключит соглашение с Путиным", - заявил Трамп, чьи слова приводит ТАСС. Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что президент Украины намерен предпринять практические шаги по нормализации ситуации на Донбассе.

Американский лидер также сообщил, что президент Украины будет приглашен в Белый дом. Трамп рассчитывает, что Зеленский примет его предложение.

"Зеленский - очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро", - подытожил Трамп.