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09.08.2019 06:40
Рубрика: В мире

Трамп рассказал о причине своего отказа от спиртного

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент Дональд Трамп дал большое и довольно откровенное интервью The Washington Post, в котором признался: он сожалеет о том, что способствовал давлению на своего покойного брата Фреда-младшего, который страдал от алкоголизма и не подходил для ведения семейного бизнеса.

Фото: REUTERS
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Старший брат Дональда Трампа после окончания университета продолжил карьеру в качестве коммерческого пилота TWA, но в конечном итоге был уволен, отмечает The Daily Mail. Его бывший друг сказал о "напряженных отношениях Фреда" с семьей, которая не хотела, чтобы он был пилотом. Позже он устроился на работу в фирму своего отца, занимавшуюся недвижимостью, но это не увлекало его так, как небо.

Смерть старшего брата Трампа, умершего в 41 год, является одним из знаковых событий в жизни президента и совпала с его собственным окончательным взлетом, когда к нему перешел бизнес его отца. По его словам, глядя на пагубное пристрастие брата, которое разрушало его жизнь, Трамп еще в 16 лет принял решение, что не будет употреблять спиртное. Его "опыт" в этой части ограничился одной бутылкой пива. Трамп никогда не пил и не курил.

Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO
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В интервью Трамп сослался на смерть своего брата в качестве причины, того, что он не пьет спиртное. По его словам, он боится "генетической связи с состоянием, которое все чаще изучается как болезнь". Президент связал проблемы, поднятые смертью его брата, с его собственным интересом к борьбе с алкоголизмом и наркотиками в Соединенных Штатах.

Несмотря на давление, оказываемое на старшего сына Фреда Трампа, помощь в управлении империей недвижимости была не "его делом", заявил Трамп в интервью. В то же время, Фред-младший боролся с алкогольной зависимостью на протяжении всей своей жизни, отметил глава Белого дома.

В мире США Дональд Трамп Проблема алкоголизма Алкоголь и табак
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