Умер старший тренер сборной России по бейсболу

Старший тренер сборной России по бейсболу, наставник московского бейсбольного клуба "Русстар" Артемий Артамонов умер в возрасте 37 лет.

Федерация бейсбола России на своем официальном сайте выразила соболезнования родным и близким покойного.

"Огромная потеря российского бейсбола, на 38 году жизни умер Артемий Олегович Артамонов - тренер национальной сборной команды России по бейсболу и главный тренер бейсбольного клуба РусСтар. Сегодня утром в 7.45 остановилось его сердце, которое он полностью посвятил российскому бейсболу", - говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что за всю историю развития бейсбола в России Артамонов был одним из самых успешных спортсменов. Его опыт позволил ему руководить национальной сборной и готовить ее к отборочным играм на Олимпиаду в Токио-2020.

Прощание с Артамоновым пройдет в воскресенье, 11 августа.