Установлена личность мужчины, зашедшего с винтовкой в Walmart

Вооруженным человеком, который вошел в магазин Walmart в Миссури в бронежилете и обмундировании, оказался 20-летний Дмитрий Андрейченко, сообщает NBCNews. Предположительно, он является выходцем одной из стран постсоветского пространства.

Инцидент произошел около 16 часов в четверг в Спрингфилде. В магазине Андрейченко, вооруженный винтовкой, вез тележку с покупками и записывал видео о себе на сотовый телефон. Покупатели в панике стали выбегать из магазина. Заведующий Walmart включил пожарную сигнализацию и велел людям эвакуироваться. "Он вошел сюда, одетый в военную форму, и вызвал сильную панику в магазине", - сказал Майк Лукас об инциденте. Стрельбу мужчина не устраивал.

Пока не ясно, что сподвигло Андрейченко на этот поступок. Ношение зарегистрированного огнестрельного оружия является законным в Миссури, если оно не представляет угрозу людям, отмечается на веб-сайте Национальной стрелковой ассоциации. Впоследствии в полиции заявили, что, по их мнению, Андрейченко не хотел никого убивать, вместо этого он хотел вызвать хаос, сообщает National Public Radio.

Андрейченко в настоящее время содержится в тюрьме округа Грин. Ему предъявлены официальные обвинения в создании террористической угрозы первой степени.