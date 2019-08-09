ЦИК 08.08
Сама Галямина на заседании рабочей группы отсутствовала, поскольку отбывает административный арест за участие в несанкционированном митинге. Ее представитель, юрист Андрей Тамурка заявил, что подписи в поддержку кандидата собирались честно, а вот их проверка через базу МВД и на уровне почерковедов у него вызывает сомнения. Он заявил, что многие ошибки находятся не в подписных листах, а внутри самой базы МВД. И даже назвал это "шулерством".
Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Ольга Кириллова считает эту критику как минимум безосновательной. "Базы МВД - это унаследованные базы миграционной службы и единственный государственный официальный учет населения со всеми реквизитами", - заявила она. При этом, добавила Кириллова, могут возникать технические ошибки при вводе данных с листа в систему ГАС "Выборы", но все они были выявлены и зачтены в пользу кандидата.
Элла Памфилова также заявила, что "абсолютно все разночтения между данными, введенными в ГАС "Выборы", и той информацией, которую представило МВД, наши сотрудники лично проверили". Всего же по итогам перепроверки ЦИК предложил вернуть кандидату 67 подписей. Памфилова спросила представителя кандидата, есть ли у него другие аргументированные предложения вернуть какие-то подписи. Тот выразил готовность защитить еще 71 подпись. По существу это ничего не меняло, поскольку для регистрации Юлии Галяминой не хватало 322 подписи.
Кроме того, ЦИК изучил копии 30 паспортов избирателей, представленных командой Галяминой в доказательство чистоты 30 собранных подписей. При этом в 12 случаях подписи и так были засчитаны в пользу кандидата, а в большинстве случаев копия паспорта подтверждала как раз то, что данные в подписном листе недостоверны, прокомментировал начальник управления аппарата ЦИК Алексей Нестеров.
"Вот у меня копия паспорта одного из избирателей, - привел пример зампред ЦИК Николай Булаев. - Видно, что его роспись в подписном листе и в копии паспорта совершенно разные. Более того, избиратель не помнит дату своего рождения". "Так с чьей стороны шулерство?" - спросил он, обращаясь к представителю кандидата.
Что касается 71-й оспариваемой подписи, ЦИК выразил готовность сверить их к утру пятницы. Еще 175 подписей у кандидата забраковано окружной комиссией на основании почерковедческой экспертизы. Элла Памфилова согласилась дополнительно проверить и их. Окончательное решение будет принято на заседании комиссии в пятницу, 9 августа..
Совфед 08.08
В четверг в Совфеде прошло заседание рабочей группы комиссии, на которой обсуждалось вмешательство иностранных государств в несогласованные акции протеста в центре Москвы. В частности, Климов заявил, что прогнозы о вмешательстве США и их партнеров в выборы России подтвердились.
Сенатор привел аргументы, указывающие на факты иностранного вмешательства в несогласованную акцию протеста в центре Москвы 27 июля. По его словам, речь идет "о недобросовестном освещении событий в Москве со стороны органов госпропаганды ряда иностранных государств, о неприемлемых действиях некоторых представителей дипломатического корпуса в Москве, об участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".
В свою очередь представитель МИД Илья Тимохов указал на самые вопиющие, по его мнению, факты вмешательства. Он привел в пример публикацию 2 августа Управления по консульским вопросам госдепа в Twitter информации о местах и времени сбора, а также маршрута несанкционированной акции в Москве. "Казалось бы, эта информация носит упреждающий характер для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США. Однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции: на картинке сохранен русский текст с призывом собираться на несанкционированную акцию", - пояснил он. Еще один "вызывающий" пример, по словам Тимохова, - призыв Deutsche Welle к выходу на несанкционированную акцию в Москве, который также был размещен в Twitter. "Цитирую дословно: "Москва, выходи!"...
На заседании также выступили представители Генпрокуратуры. Начальник правового управления ведомства Артур Завалунов заявил, что особое внимание будет уделяться "противодействию деструктивному вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций". В связи с этим Завалунов пояснил решение Генпрокуратуры признать нежелательными в России три западные общественные организации: они вели пропаганду с целью дестабилизации обстановки и эскалации протеста. Речь идет о фондах "Атлантический совет", "Свободная Россия" (США) и "Всемирный конгресс украинцев" (Канада).
Первый замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, выступая на заседании, предложила законом определить разрешенные для митинга места. И чтобы "он не нарушал бы право на мирные митинги, акции, но при этом не нарушал бы право других граждан, которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения", - пояснила она свою инициативу. Андрей Климов пообещал, что комиссия подготовит дополнительные законодательные предложения по точной фиксации в законе таких мест.
В сентябре комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на свое заседание иностранных послов, в том числе из США. "Мы хотели бы посмотреть им в глаза", - пояснил Андрей Климов.