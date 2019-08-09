В РФ раскритиковали карту с "японскими" Курилами к Олимпиаде-2020

Появившееся на сайте Олимпиады-2020 изображение южных Курил частью японской территории является провокацией Японии и должно быть немедленно исправлено. Такое мнение высказал член комитета ГД по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Депутат подчеркнул, что расценивать этот шаг со стороны Токио как непреднамеренную ошибку нельзя. "Это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией", - цитирует РИА Новости слова Свищева. Он также подчеркнул, что спорт - не арена для политических баталий, и выразил надежду, что оргкомитет исправит ошибку в карте. Тем более, заявил депутат, что эта провокация не способна изменить позицию России по вопросу южных Курил.

Ранее в Совфеде также прокомментировали скандал с картой. Член комитета СФ по международным делам Олег Морозов заявил, что Москва должна потребовать у Пекина дать разъяснения, и назвал действия оргкомитета Игр проявлением картографической агрессии, совершенно не соответствующей духу и букве Олимпийской хартии. Сенатор отметил, что территориальные споры существуют между многими государствами, но вытаскивать их на спортивные площадки не принято.

Напомним, ранее на сайте Олимпиады-2020 появилась карта Японии, на которой российские острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп изображены как часть японской провинции Хоккайдо. Кстати, подобная карта была представлена в июльском видеоролике к саммиту G20. Москва в связи с этим выразила Токио протест.