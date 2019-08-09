В России появится национальный стандарт на школьную форму

Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в 2020 году, рассказали в Минпромторге.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова, предполагается установить параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки. Также школьная форма должна соответствовать требованиям к прочности ткани, ее устойчивости к истиранию, появлению катышков и сохранять исходный размер после стирки.

Разрабатывает стандарт Роскачество. По мнению Минпромторга, такие нормы позволят сделать форму подходящей для ежедневного использования.

Как уточняет издание, в пресс-службе Росстандарта подтвердили, что утверждение документа запланировано на 2020 год.