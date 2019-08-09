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09.08.2019 10:41
Рубрика: Общество

В России появится национальный стандарт на школьную форму

Текст: Евгений Гайва
Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в 2020 году, рассказали в Минпромторге.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова, предполагается установить параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки. Также школьная форма должна соответствовать требованиям к прочности ткани, ее устойчивости к истиранию, появлению катышков и сохранять исходный размер после стирки.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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Разрабатывает стандарт Роскачество. По мнению Минпромторга, такие нормы позволят сделать форму подходящей для ежедневного использования.

Как уточняет издание, в пресс-службе Росстандарта подтвердили, что утверждение документа запланировано на 2020 год.

Общество Образование Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Госфонды и контрольные органы Роскачество Школьная форма Стандарты для школы
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