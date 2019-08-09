В России создадут специальный мессенджер для учителей

Министерство просвещения РФ разработает специальную программу для обмена сообщениями, которой смогут пользоваться учителя и родители. Как сообщила замглавы ведомства Марина Ракова, мессенджер позволит упростить работу педагогов.

"Важная составляющая цифровой образовательной среды - налаженный диалог и коммуникация между всеми участниками образовательного процесса, - сказала Ракова, чьи слова приводит портал "Будущее России. Национальные проекты". - Сейчас учитель понимает состав своего класса только в конце августа, перед началом учебного года. Ему нужно занести контакты родителей в телефон, создать группы и начать общение. А мессенджер будет автоматически подгружать все данные".

По словам замминистра, программа поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник в определенное время. Это будет некий органайзер-помощник, который поможет наладить общение, организовать работу преподавателя.

Также в рамках нацпроекта "Образование" планируется запустить "образовательный HeadHunter". Это общероссийская система, которая позволит директорам школ находить специалистов и приглашать их на работу из одного региона или муниципалитета в другой. Доступ к системе будет иметь каждый директор школы в стране.

"Когда за хорошего учителя будут бороться, сами педагоги на деле ощутят рост значимости профессии в целом и своей роли в ней в частности", - считает Ракова.