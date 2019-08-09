В Россию пришел Xiaomi Mi A3 на чистом Android. Брать или подождать?

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке смартфон Mi A3, работающий на чистом Android и созданный в сотрудничестве с Google по программе Android One.

Аппарат оснащен тройной 48-мегапиксельной камерой с широкоугольным объективом, аккумулятором 4030 мАч и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

6,1-дюймовый экран поддерживает весьма низкое разрешение - 1560x720 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя.

В Xiaomi Mi A3 присутствует порт USB-C, модуль Bluetooth 5.0. В качестве процессора используется чип Snapdragon 665 (в Mi A2 установлен Snapdragon 660). NFC, к сожалению, отсутствует - о бесконтактных платежах придется забыть.

Цены компания также назвала - 16990 рублей за версию 4/64 Гб и 18990 за 6/128 Гб.

За такие деньги смартфон выглядит немного отстающим в смысле характеристик - не так уж много отличий от Mi A2, который в официальном магазине Samsung продается за 13990 рублей.

Конечно, в честь анонса компания предлагает всем желающим успеть купить новый Mi A3 за такую же сумму. "Счастливые часы" продлятся с 10:00 до 13:00 девятого августа по московскому времени. Однако девайсов хватит очень немногим, поэтому тем, кто хочет сэкономить, придется идти одним из двух путей.

Первый - покупка девайса у одного из многочисленных продавцов на AliExpress и томительное ожидание (до месяца). Второй - подождать, пока спадет ажиотаж, а реселлеры начнут массово завозить модель и снижать цены, привлекая покупателей. Обычно это происходит в течение двух-трех месяцев со дня анонса, так что ждать осталось не так уж долго.

Есть и третий путь - покупка конкурирующего девайса. Например, Huawei P Smart Z - в нем есть NFC, а это большой плюс.