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09.08.2019 20:21
Рубрика: Общество

В США медведь упал на полицейский автомобиль

Текст: Андрей Васильев

Настоящий переполох вызвал медведь, свалившийся прямо с обрыва на проезжавший внизу полицейский автомобиль, сообщает KRCR News.

Фото: youtube.com/ Маша и Медведь
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В машине находился один полицейский. Он ехал на срочный вызов, когда увидел, как прямо на капот ему упал большой медведь и выбил лобовое стекло. Автомобиль слетел с трассы, перевернулся и через несколько секунд взорвался и сгорел. Ни страж порядка, ни медведь в результате инцидента не пострадали. Первый успел вовремя выскочить на улицу, а виновник происшествия сбежал в лес, а затем поднялся в горы.

Как сообщает "Корреспондент", несколько дней назад в ЮАР лев загрыз антилопу прямо на автостраде, спровоцировав большую пробку из автомобилей. Наевшись, он стал прогуливаться между машин, чем сильно напугал водителей. Прибывшие на место сотрудники службы спасения усыпили его.

Общество Природа В мире США
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