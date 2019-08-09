В США медведь упал на полицейский автомобиль

Настоящий переполох вызвал медведь, свалившийся прямо с обрыва на проезжавший внизу полицейский автомобиль, сообщает KRCR News.

В машине находился один полицейский. Он ехал на срочный вызов, когда увидел, как прямо на капот ему упал большой медведь и выбил лобовое стекло. Автомобиль слетел с трассы, перевернулся и через несколько секунд взорвался и сгорел. Ни страж порядка, ни медведь в результате инцидента не пострадали. Первый успел вовремя выскочить на улицу, а виновник происшествия сбежал в лес, а затем поднялся в горы.

Как сообщает "Корреспондент", несколько дней назад в ЮАР лев загрыз антилопу прямо на автостраде, спровоцировав большую пробку из автомобилей. Наевшись, он стал прогуливаться между машин, чем сильно напугал водителей. Прибывшие на место сотрудники службы спасения усыпили его.