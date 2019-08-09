В Турции на границе с Сирией взорвался склад боеприпасов

Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на юге Турции рядом с сирийской границей.

После взрывов на складе в городе Рейханлы в провинции Хатай начался пожар. Об этом сообщает местный телеканал NTV. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Сообщается, что помимо военного объекта, из-за взрывов оказались повреждены жилые дома, расположенные в непосредственной близости от места ЧП.

Территория вокруг склада оцеплена, а местных жителей эвакуировали.

Причина происшествия пока неизвестна.