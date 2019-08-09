Видео: Гол Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в прошлом сезоне

Гол аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси стал лучшим по версии УЕФА в сезоне 2018/19 годов.

Красивый гол со штрафного в ворота "Ливерпуля" был забит в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором "Барселона" победила 3:0.

По итогам голосования болельщиков Месси опередил конкурентов, среди которых был извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду, форвард "Ювентуса".

В числе других претендентов на лучший гол были: Исмаила Сарр ("Ренн"), Давид Фаупала ("Аполлон"), Педро Родригес ("Челси"), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова ("Славия"), Нани ("Спортинг" Лиссабон), Иван Ракитич ("Барселона") и Данилу (сборная Португалии).