Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Как сообщает RT, политик направил соответствующий запрос на адрес министра по вопросам государственной службы и бюджета Жеральда Дарманена.

В настоящее время наследники разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на то, что в 1997 году был заключен договор, согласно которому правительство России согласилось выплатить 400 миллионов долларов, а вопрос задолженности был признан закрытым. Веркамер считает, что выплаты не соответствовали реальной стоимости ценных бумаг.

Российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций в 1867 году. Ценные бумаги были обеспечены золотом, а на их покупку французы за 15 лет потратили примерно 15 миллиардов франков (около 53 миллионов евро). Часть вкладчиков получила прибыль, однако большинство потеряло свои деньги, поскольку в 1918 году советская власть издала декрет об аннулировании государственных займов.