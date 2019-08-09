Новости

Умер фронтмен Silver Jews Дэвид Берман 12:40
Умер старший тренер сборной России по бейсболу 12:34
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском 12:34
Роман Нойштедтер перешел в "Динамо" 12:33
СМИ: "Локомотив" заплатит "Зениту" 2,5 млн евро за переход Джорджевича 12:29
Злоумышленник повредил картину художника Шилова в его галерее 12:25
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен 12:23
Исследование: вожатыми чаще становятся девушки 12:22
В Москве закрыли парки в ожидании сильных ливней и ветра 12:17
Вышел трейлер сериала "Блудный сын", вдохновленный "Доктором Хаусом" 12:15
Новгородским охотникам предложили отстрелять три тысячи диких кабанов 12:14
Блогеры сделали колесо из 21 тысячи спичек 12:06
Минск выступает за равные условия хозяйствования и единые рынки 12:02
Названы самые грязные и чистые города России 12:00
Советник-посланник посольства США вызван в МИД России 12:00
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона" 12:00
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета 11:59
Под Петербургом у коммерсанта изъяли незаконный арсенал оружия 11:59
Приморец рассказал, как поймал первого в России сельдяного короля 11:55
Орешкин рассказал о работе над таможенными пошлинами в ЕАЭС 11:42
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве 11:38
Система "Меркурий" выявила нарушения при поставках сырья на Урале 11:33
В Турции на границе с Сирией взорвался склад боеприпасов 11:32
В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева 11:31
В Новосибирске после укуса клеща умер друг фронтмена "Ногу свело!" 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 12:23
Рубрика: Общество

Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен

Текст: Сергей Новиков

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Как сообщает RT, политик направил соответствующий запрос на адрес министра по вопросам государственной службы и бюджета Жеральда Дарманена.

Правительство Франции усилит борьбу с вторжением английского языка

В настоящее время наследники разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на то, что в 1997 году был заключен договор, согласно которому правительство России согласилось выплатить 400 миллионов долларов, а вопрос задолженности был признан закрытым. Веркамер считает, что выплаты не соответствовали реальной стоимости ценных бумаг.

Российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций в 1867 году. Ценные бумаги были обеспечены золотом, а на их покупку французы за 15 лет потратили примерно 15 миллиардов франков (около 53 миллионов евро). Часть вкладчиков получила прибыль, однако большинство потеряло свои деньги, поскольку в 1918 году советская власть издала декрет об аннулировании государственных займов.

Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Атамбаева поместили в СИЗО
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
В РФ раскритиковали карту с "японскими" Курилами к Олимпиаде-2020
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone