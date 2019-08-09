Во Франции снова вернулись к вопросу о займах царской России

Депутат Национального собрания, нижней палаты французского парламента, Франсис Веркамер направил министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену запрос, в котором просит его разъяснить, какие меры правительство предпринимает, чтобы "окончательно решить проблему" о выплатах Россией по облигациям царских времен.

При этом он ссылается на "внуков и правнуков держателей облигаций, которые продолжают требовать возврата вложенных денег". По их подсчетам, за несколько десятилетий - в конце XIX и начале XX веков - французы инвестировали в экономику России 15 миллиардов золотых франков (примерно 53 миллиарда в пересчете на евро).

Это уже не первая попытка за последние годы добиться выплат, несмотря на тот факт, что еще в 1997 году между правительствами России и Франции было достигнуто соглашение, по которому Москва обязалась выплатить в счет погашения царского долга 400 миллионов долларов.

Выплаты осуществлялись траншами по 50 миллионов долларов, последний из них был переведен Франции 1 августа 2000 года. Таким образом, тема была окончательно закрыта.