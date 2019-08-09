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09.08.2019 13:02
Рубрика: В мире

Во Франции снова вернулись к вопросу о займах царской России

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Депутат Национального собрания, нижней палаты французского парламента, Франсис Веркамер направил министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену запрос, в котором просит его разъяснить, какие меры правительство предпринимает, чтобы "окончательно решить проблему" о выплатах Россией по облигациям царских времен.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При этом он ссылается на "внуков и правнуков держателей облигаций, которые продолжают требовать возврата вложенных денег". По их подсчетам, за несколько десятилетий - в конце XIX и начале XX веков - французы инвестировали в экономику России 15 миллиардов золотых франков (примерно 53 миллиарда в пересчете на евро).

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Это уже не первая попытка за последние годы добиться выплат, несмотря на тот факт, что еще в 1997 году между правительствами России и Франции было достигнуто соглашение, по которому Москва обязалась выплатить в счет погашения царского долга 400 миллионов долларов.

Выплаты осуществлялись траншами по 50 миллионов долларов, последний из них был переведен Франции 1 августа 2000 года. Таким образом, тема была окончательно закрыта.

В мире Европа Франция
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