Врач рассказал, чем можно заразиться при поцелуе

Свидания и поцелуи в сезон простудных заболеваний лучше отложить. Такой рекомендацией с агентством "Москва" поделился главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Как отмечает врач, даже при дружеском поцелуе в щеку можно заразиться простудным заболеванием. Поэтому специалист рекомендует вначале вылечиться, а уже потом назначать встречу. По оценкам эксперта, поцелуи могут быть опасными в период обострения герпеса - следствия снижения иммунитета.

"Если у одного из партнеров есть ранки на губе, а у другого вирус в самом расцвете, то заражение неизбежно", - заявил Тяжельников.

Поцелуи на холодном ветру не приведут к тяжелым последствиям для здоровья, однако есть риск обветрить губы. Возможны боль, дискомфорт и жжение.