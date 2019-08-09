Вышел трейлер фильма Валерия Тодоровского "Одесса"

Прокатчики представили официальный трейлер фильма Валерия Тодоровского "Одесса", который появится в кинотеатрах 5 сентября 2019 года.

Картина, чей жанр создатели определили как "лирическая комедия", хотя в ней особо и не смеются, открывала в этом году юбилейный фестиваль "Кинотавр". Присутствующие там критики фильм приняли, что для режиссера было очень важно: снять такую картину автор "Стиляг", "Любовника" и "Оттепели", по его собственному признанию, мечтал всю жизнь. Валерий Тодоровский также является и автором идеи. Кроме того, он же выступил продюсером вместе с Леонидом Ярмольником.

Автор сценария фильма: Максим Белозор - он написал его по мотивам киноповести Дмитрия Иванова. Оператор - Роман Васьянов, что важно - фильм снимался на пленку, что нетипично для сегодняшних дней. Композитор - Анна Друбич. В ролях: Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Вероника Устимова, Сергей Сосновский, Сергей Муравьев, Станислав Эвентов, Степан Середа и другие.

Действие разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который кардинально меняет его жизнь...

Тодоровский мечтал снять фильм в Одессе, но из-за сегодняшних реалий ему это не удалось. Но уже по трейлеру видна стилистика - насколько режиссеру удалось осуществить задуманное.