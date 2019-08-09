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09.08.2019 13:27
Рубрика: Спорт

Женская сборная России сыграет в полуфинале молодежного Евробаскета

Текст: Илья Трисвятский
На чемпионате Европы по баскетболу среди женских молодежных команд (игроки не старше 20 лет) в чешском городе Клатови наступила пора решающих матчей. В субботу, 10 августа, состоятся полуфинальные встречи Россия - Бельгия и Италия - Франция.
Баскетболистки молодежной сборной России по баскетболу. Фото: пресс-служба FIBA Баскетболистки молодежной сборной России по баскетболу. Фото: пресс-служба FIBA
Баскетболистки молодежной сборной России по баскетболу. Фото: пресс-служба FIBA

В борьбу за медали на этом чемпионате вступили 16 команд. На предварительном этапе они были разбиты на четыре квартета, причем по итогам группового этапа никто турнир не покидал - сборные распределяли свои места в сетке плей-офф, начинавшемся с 1/8 финала.

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Российские баскетболистки уверенно заняли первое место в группе C, победив соперниц из Чехии (58:43), Польши (65:43) и Швеции (59:53), взяв своеобразный реванш у скандинавок за поражение главной национальной команды на недавнем чемпионате Европы в Сербии.

В матче 1/8 финала сборная России одолела команду Германии (53:47), а в следующем раунде плей-офф, где участницы сражались за попадание в сильнейшую четверку, выиграли у сборной Сербии (64:51).

Обращает на себя внимание хорошая игра команды в защите. Россиянки в каждом из пяти проведенных матчей на турнире позволили соперницам набрать от 43 до 53 очков. Это более чем достойный показатель. Предстоящие соперницы, баскетболистки из Бельгии, также выступают очень уверенно. В группе команда из Королевства победила сборные Венгрии, Литвы и Беларуси, в плей-офф взяла верх над командами Латвии (48:42) и Польши (72:54).

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Сборная России играет в Чехии в следующем составе:

защитники - Маргарита Плескевич (Университет Вашингтон, NCAA), Дарья Репникова ("Спарта энд К", Видное), Ольга Столяр ("Динамо-Фарм", Курск);

форварды - Анна Зайцева ("Ростов-Дон-ЮФУ"), Виталина Зверева ("Динамо-Фарм"), Дарья Игнатова, Анастасия Комарова, Камилла Огун (все - "Спарта энд К"), Арсения Матвеева ("Нефтяник", Омск);

центровые - Анастасия Зоткина ("Спарта энд К"), Валентина Кожухарь ("Инвента", Курск), Вера Кучина (МБА-2, Москва).

Возглавляет команду Дмитрий Донсков, ему помогают Андрей Долопчи, Евгений Вострецов и Владимир Крашенин. Несмотря на то, что предельно допустимый возраст игроков не старше 1999 года рождения, в составе россиянок выступают пять девушек, родившихся в 2000-м.

Чемпионаты Европы среди женщин в этой возрастной категории проводятся с 2000 года - сначала один раз в двухлетний цикл, а с 2004-го ежегодно. Сборная России пять раз побеждала на турнире (причем исключительно по нечетным годам - 2000, 2004, 2006, 2008, 2010), трижды брала серебро (2002, 2011, 2012) и еще дважды бронзу (2016, 2017).

Спорт Баскетбол
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