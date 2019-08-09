Зоопсихолог назвал самых безопасных для детей питомцев

Детям лучше заводить животных после того, как им исполнится девять лет, сказала зоопсихолог Марианна Гладких в интервью "Вечерней Москве". Дело в том, что малыши достаточно жестоки по своей природе, и неправильным обращением с питомцами могут спровоцировать агрессию в свой адрес. Так что если уж очень захотелось общения с животными, лучше начинать с чего-то простого: рыбок, мышек или хомячков.

А вот с котятами и щенками лучше повременить до девятилетия малыша: тогда ему можно будет доходчиво объяснить, как правильно вести с себя с ними. К тому же в этом возрасте ребенок сможет брать на себя ответственность за уход.

Потенциально опасных животных лучше не заводить вообще, считает Гладких. "Ведь, например, даже красноухая черепаха во время кормежки может прикусить палец хозяина. Даже крупные попугаи не безобидны - их клюв способен перекусить даже толстые прутья клетки", - пояснила она.