Зощенко - 125: интересные факты к юбилею писателя

125 лет назад родился писатель и драматург, автор множества фельетонов и рассказов - Михаил Зощенко. В честь юбилея классика "Российская газета" собрала несколько интересных фактов из его биографии.

1. Анализируя записные книжки писателя, литературоведы пришли к выводу - писать Михаил Зощенко начал очень рано, в 7-8 лет. На первых порах это были наброски стихов, а в 1907 году он написал свой первый рассказ "Пальто". Издаваться произведения Зощенко стали уже после революции (начиная с 1921 года).

2. Многие произведения Михаила Зощенко разлетелись на афоризмы. Очень забавно писатель иллюстрирует бытовые ситуации. Так, именно его перу принадлежит знаменитая фраза: "Что за шум, а драки нету?", а взялась она из юмористического рассказа "Нервные люди" (1925). Ситуация описывается житейская: две жительницы коммунальной квартиры не поделили ежик для чистки примуса. И как раз после известной фразы началась настоящая драка.

3. Первой книгой Михаила Зощенко стали "Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова". Во время набора и печати типографские рабочие так хохотали, что часть тиража по ошибке упаковали в обложки книги "Трактаты о трагическом".

4. Осенью 1941 года Михаила Зощенко в приказном порядке отправили в Алма-Ату. С собой писателю разрешалось взять лишь один чемодан весом в 12 килограммов. Когда были уложены все рабочие записи и наброски, на все необходимое осталось всего лишь четыре кг.

5. Зощенко совсем не пользовался своей популярностью и не любил, когда поклонники узнавали его на улице. Самой частой отговоркой писателя было то, что он действительно внешне похож на известного Михаила Зощенко, но это не он. Из-за скромности писателя его популярностью пользовались другие люди, выдававшие себя за него. Так, одна провинциальная актриса, у которой был роман с "липовым" Зощенко во время круиза по Волге, начала слать фельетонисту множество писем. Настоящему Зощенко пришлось даже отправить фотографию назойливой поклоннице, чтобы доказать - на теплоходе с ней знакомился не он.