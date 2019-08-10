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10.08.2019 11:00
Рубрика: В мире

Эксперт: Санкции в отношении "Северного потока-2" опоздали

Текст: Александр Саможнев

Попытки сената США помешать строительству газопровода "Северный поток-2", вероятно, предприняты слишком поздно. Проект находится на завершающей стадии реализации. Эти действия напоминают столь же неудачные шаги по ограничению экспорта советского газа в Европу в эпоху Рейгана в начале 1980-х годов, пишет в авторской статье в Bloomberg старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

Фото: РИА Новости
На ком отразятся санкции США против "Северного потока-2"

"Все это выглядит слишком запоздалым, чтобы иметь какое-то значение. Большинство трубопровода уже проложено. Разве что США попытаются предпринять санкции, которые бы имели обратную силу, но Вашингтон обычно так не поступает. Такие действия, несомненно, вызовут шторм негодования по ту сторону Атлантики", - полагает эксперт.

По оценкам аналитика, США рассчитывают заблокировать строительство газопровода, чтобы уменьшить влияние России на энергетический рынок Европы. Кроме того, США предлагают увеличить поставки в Европу сжиженного "газа свободы", как ранее рекламировал министр энергетики Рик Перри.

Однако этот подход вызвал непонимание европейских партнеров. Германия и другие сторонники "Северного потока-2" указывают, что трубопровод необходим для замены угля и атомных станций, закрываемых по всей Европе. Это позволит на временной основе провести необходимые реформы и обеспечить защиту климата.

Автор также напоминает, что инициаторами санкций против "Северного потока-2" выступили республиканец из Техаса Тед Круз и демократ из Нью-Гемпшира Джин Шахин. Предлагается ввести ограничительные меры против владельцев судов, прокладывающих трубопровод.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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