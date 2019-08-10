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10.08.2019 13:55
Рубрика: В мире

Германия ответила на попытки давления со стороны США

Текст: Александр Саможнев
В Берлине с раздражением восприняли заявления Вашингтона о частичном выводе своих войск с территории страны. По оценкам аналитиков, тем самым американцы выражают недовольство торговым профицитом Германии и недостаточным взносом в оборону в рамках НАТО, пишет еженедельник Die Zeit.

"Германия не даст себя шантажировать. Немецкие солдаты неоднократно оказывались в опасных ситуациях, выполняя свой долг в регионах, которые, были дестабилизированы политикой США в последние десятилетия", - заявил представитель фракции СДПГ в бундестаге Карстен Шнайдер.

Фото: AP Photo/Virginia Mayo
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Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл указал, что расходы Германии на оборону составляют 1,36 процента от ВВП при согласованных НАТО параметрах в 2 процента для всех стран-участников. А Польша, со своей стороны, эти предписания выполняет. Дипломат дал также понять, что правительство США недовольно отказом Берлина участвовать в международной миссии в Персидском заливе, а также направить сухопутные войска для борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство") в Сирии.

По оценкам экспертов, между Германией и США в последнее время сохраняются напряженные отношения. Об этом свидетельствует то, что президент Дональд Трамп не запланировал остановку в Берлине по время поездки на саммит G7 в Биаррице. Ожидается, что глава Белого дома встретится с канцлером Ангелой Меркель на полях мероприятия. Кроме того, Трамп посетит с 31 августа по 3 сентября Польшу и Данию, которые в большей степени политически поддерживают Вашингтон.

Фото: AP Photo/Shakh Aivazov
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Издание также напоминает, что в Германии размещены 35 тысяч американских военнослужащих, что является крупнейшим военным контингентом в Европе. Кроме того, на различных объектах армии работают 17 тысяч американских и 15 тысяч немецких гражданских лиц. Командные пункты США для Европы и Африки находятся в Штутгарте и Рамштайне, где располагается база американских ВВС. В Баварии в городке Grafenwöhr размещен наиболее крупный в Европе военный полигон.

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