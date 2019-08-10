Канадец отбился от медведя гризли перочинным ножом

Колин Доулер катался на горном велосипеде на удаленной местности для лесозаготовок на горе Дуги Доулер, названной в честь его деда, в Британской Колумбии, когда, свернув за угол, он опешил, увидев огромного медведя.

Мужчина слез с велосипеда, увидев, как медведь направился к нему. Позже он признался, что попытался задействовать свой велосипед в качестве временного щита и оружия.

После того, как медведь приблизился к нему, он бросил в него свой велосипед, но не отпугнул зверя. Медведь укусил его в живот, затем поднял его и бросил в канаву на расстояние около 15 метров. Затем животное приблизилось к мужчине и начало кусать его в бедра.

"Это было чертовски страшно", - сказал 45-летний Доулер канадской телекомпании CBC. В интервью ВВС он даже рассказал, пытался "договориться" с медведем. "Я знаю, что это ваша территория, я просто проехал здесь и сейчас уйду", - сказал он медведю.

Косолапый поднял канадца и попытался унести его с собой. Мужчине удалось достать из кармана перочинный ножик и нанести зверю удар в область шеи. "Я почувствовал горячую кровь", - сказал он. По словам Доулера, медведь отпустил его и отступил, сильно рыча. Потеряв кровь и нуждаясь в помощи, мужчина перевязал ногу, используя рукав рубашки, и сумел проехать около восьми километров до ближайшего населенного пункта, где потерял сознание.

Рабочие, занятые на заготовках, обработали его раны, прибывшие спасатели сделали ему переливание крови, а затем санитарная машина доставила его в больницу общего профиля Ванкувера, расположенную примерно в 250 километрах от места драмы.

Офицеры охраны позже нашли разъяренного раненого медведя, почувствовавшего запах крови, и застрелили его. Они добавили, что это был четырех- или пятилетний гризли ростом более двух метров и весом 159 килограммов. Неспровоцированные атаки медведей, описанные Даулером, отметили эксперты, встречаются крайне редко.