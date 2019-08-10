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10.08.2019 18:25
Рубрика: В мире

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе

Текст: Андрей Васильев

В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.

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Безсонов процитировал инструкцию, в которой содержатся указания к снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения, "угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности - член вооруженных формирований или гражданское лицо", сообщает Донецкое агентство новостей. Направление снайперов и данные им инструкции грубо противоречат не только условиям нового перемирия, но всем международным конвенциям.

Все это, по оценке силовиков ДНР, свидетельствует о том, что официальный Киев, несмотря на действующее с 00.01 часа 21 июля перемирие, нацелен активизировать военные действия на Донбассе.

Напомним, что новое перемирие было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля и содержит обязательство по соблюдению "всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня". Однако, с 21 июля украинская сторона каждый день нарушает режим перемирия и стянула к линии соприкосновения дополнительные воинские подразделения.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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